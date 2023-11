Łotwa chce pomóc rozwiązać polsko-ukraiński spór na granicy. Wiemy dlaczego

"Ukraina jest ważnym partnerem łotewskiego przemysłu spożywczego, zarówno w eksporcie, jak i w dostawach surowców. Nie można obecnie przewidzieć sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, a co za tym idzie dostaw do i z Ukrainy. Harmonogramy dostaw uległy bardzo dużym przesunięciom – od dwóch dni do wielu tygodni” – komentuje Šure.



"Ruch transportowy jest sparaliżowany, samochody stoją na granicy Polski i Ukrainy, co wpływa na realizację pozostałych kontraktów eksportowych. W efekcie eksport na Ukrainę jest poważnie opóźniony, producenci żywności nie rozumieją, co się dzieje z dostawami surowca materiałów, a to z kolei wpływa na procesy produkcyjne i grozi karami za niedotrzymanie warunków kontraktów. Już jeden miesiąc przestoju może spowodować utratę obrotów eksportowych dla przemysłu spożywczego w wysokości 30 mln euro, co będzie także poważnym ciosem dla łotewskiego budżetu w postaci niepobranych podatków” – ostrzega Šure, cytowana przez łotewski portal Delfi.

Protest polskich przewoźników. "Sytuacja jest nadzwyczajna"

Według niej federacja do tej pory kalkulowała straty z działań polskich przewoźników jedynie dla największych łotewskich producentów, którzy są największymi eksporterami i odbiorcami surowców z Ukrainy. Im dłużej Polacy blokują granicę, tym sytuacja w łotewskim przetwórstwie się pogarsza.

„To przypadek, w którym oczekujemy szybkich, zdecydowanych i skutecznych działań ze strony naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Branża jest niemile zaskoczona, że ​​nie widzimy ani nie czujemy, że minister próbuje cokolwiek rozwiązać” – mówi Inara Šure.

Również Łotewskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb wezwało rząd do podjęcia działań. Eksport łotewskich przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego zmniejszy się o co najmniej 10 mln euro, w wyniku polskiego protestu.

"Sytuacja jest nadzwyczajna. Działalność łotewskich przedsiębiorstw, które mimo wojny nadal aktywnie współpracowały z Ukrainą, może całkowicie stanąć. Działania polskich przewoźników drogowych na granicy Ukrainy i Polski przypominają blokadę z kolei dla gospodarki ukraińskiej odpowiedzialne instytucje łotewskie nie wykazały dotychczas zainteresowania problemem” – podkreślił Jānis Endele, szef Łotewskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb.