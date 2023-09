05:17 W ciągu doby obwód sumski ostrzelany 20 razy

Sumska obwodowa administracja wojskowa poinformowała, że na terenie obwodu doszło do 77 eksplozji w wyniku rosyjskiego ostrzału z 25 września.



04:53 Polscy biegli w śledztwie prowadzonym przez polską prokuraturę ustalili, że na Przewodów spadła ukraińska rakieta

Mimo braku współpracy ukraińskiej strony, która dotąd nie udostępniła Polsce żadnych materiałów, śledczy badający głośną tragedię dokonali własnych ustaleń o jej przyczynach. Opinia jest kategoryczna i wyklucza, by pocisk, który wieczorem 15 listopada ubiegłego roku spadł na suszarnię w dawnym pegeerze i eksplodował, zabijając dwóch rolników, mógł być wystrzelony z terenu Rosji.

04:37 Zełenski: Weźmiemy odwet na Rosji za każde uderzenie na nasze miasta i wioski

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu mówił o ataku powietrznym na cele na Ukrainie, zwłaszcza w obwodzie odeskim, który Rosja przeprowadziła w nocy z 24 na 25 września. Jak podkreślił w czasie ataku nad Ukrainą strącono 30 z 33 celów powietrznych - dronów-kamikadze Shahed oraz pocisków manewrujących Kalibr. - 30 celów z 33 zostało zneutralizowanych. To ważne, by mieć w pamięci, iż każdy zneutralizowany cel oznacza uratowane życia - mówił Zełenski dziękując żołnierzom Sił Powietrznych i przeciwlotnikom. - Weźmiemy odwet na Rosji za każde uderzenie na nasze miasta i wioski (...). Za Odessę, Berysław i Chersoń, za obwody doniecki, charkowski i sumski. Za wszystkie obwody - zapowiedział ukraiński prezydent.



04:34 W ciągu doby Rosjanie stracili 59 żołnierzy na froncie południowym

59 rosyjskich żołnierzy zabitych, 117 rannych, 38 jednostek zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego - to bilans poniedziałkowych walk na odcinku frontu na Ukrainie, na którym działa zgrupowanie "Tawria" (front południowy). Informacje takie przekazał Ołeksandr Tarnawskij, dowódca zgrupowania. Rosjanie mieli w poniedziałek atakować na tym odcinku frontu ukraińskie pozycje 19 razy i przeprowadzić 698 ostrzałów ukraińskich pozycji oraz 21 ataków z powietrza. W tym samym czasie ukraińska armia ostrzelała Rosjan 821 razy. Rosjanie stracili na froncie południowym w ciągu ostatniej doby czołg, siedem pojazdów opancerzonych, sześć zestawów artyleryjskich i moździerzy, dwie wyrzutnie rakiet i 18 dronów. Ukraińcy ostrzelali też cztery składy amunicji i dwa inne ważne obiekty wroga.



04:30 W Niemczech jest obecnie 1,086 mln uchodźców z Ukrainy

Niemieckie MSW podało, że obecnie w Niemczech zarejestrowanych jest ok. 1,086 mln uchodźców z Ukrainy. Rzecznik MSW Niemiec podkreślił, że wojna Rosji z Ukrainą wywołała największe ruchy uchodźców w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej w krótkim okresie. W szczytowym momencie, w marcu-kwietniu 2022 roku, na dworcu w Berlinie codziennie pojawiało się 15-16 tys. Ukraińców.



04:26 Ukraińcy: Rosjanie wysyłają "plany mobilizacyjne" do przedsiębiorstw w okupowanych częściach Ukrainy

Dmytro Łubiniec, komisarz Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka, na swoim profilu na Facebooku pisze, że "według dostępnych danych" Rosjanie "'wzywają' mieszkańców tymczasowo okupowanych części obwodów donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego, by ci odbyli 'służbę wojskową' w rosyjskiej armii". Jak dodał pojawiły się doniesienia, że plany mobilizacyjne trafiły do przedsiębiorstw na okupowanych częściach Ukrainy. W planach wskazano ile osób miałoby trafić do rosyjskiej armii.



04:23 Od początku wojny Rosja całkowicie zniszczyła 190 placówek medycznych na Ukrainie

Informacje takie podało ukraińskie Ministerstwo Zdrowia. Z podawanych przez nie danych wynika, że w wyniku działań wojennych uszkodzonych zostało 1 438 placówek medycznych. Najwięcej placówek medycznych zostało uszkodzonych i zniszczonych w obwodach charkowskim, donieckim, mikołajowskim, kijowskim i czernihowskim.



04:18 Okręty Floty Północnej ćwiczyły desant morski w rejonie półwyspu Czeluskin

Służba prasowa Floty Północnej poinformowała, że okręty wchodzące w skład Floty ćwiczyły desant morski, a także przeprowadziły ćwiczenia ogniowe w rejonie półwyspu Czeluskin, najdalej wysuniętego na północ punktu Azji. Scenariusz ćwiczeń obejmował "wyparcie nielegalnych sił zbrojnych" w rejonie półwyspu. Ćwiczenia miały charakter ćwiczeń antyterrorystycznych. W ramach ćwiczeń najpierw dwa śmigłowce Ka-27 przerzuciły grupy szturmowe na ląd z pokładu niszczyciela rakietowego Wiceadmirał Kułakow, a następnie desant na półwysep został przeprowadzony z pokładu okrętu desantowego Aleksandr Otrakowski. Żołnierze mieli stworzyć przyczółek na półwyspie, a następnie wykryć, otoczyć i zniszczyć grupy sabotażowe i rozpoznawcze wroga oraz nielegalne formacje zbrojne.



04:15 USA liczą, że dostawa abramsów na Ukrainę wzmocni działania ofensywne ukraińskiej armii

- Abramsy (...) dadzą ukraińskiej armii większą mobilność, szybkość i siłę ognia do dokonania przełamania - stwierdził John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, w rozmowie z agencją Bloomberg. Jednocześnie Kirby stwierdził, że użytkowanie tych czołgów wiąże się z dużymi kosztami ich utrzymania oraz dostaw części zamiennych. - Wszystkie te wyzwania są realne, spędziliśmy mnóstwo czasu upewniając się, że Ukraińcy są właściwie przygotowani nie tylko do wykorzystania czołgów, ale też na ich utrzymanie - dodał.



04:12 Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o strąceniu dwóch ukraińskich dronów nad obwodem kurskim

Do strącenia dronów doszło w poniedziałek ok. 23:00 czasu moskiewskiego. Drony zostały zestrzelone przez zestawy obrony przeciwlotniczej. Wcześniej dwa drony zostały strącone nad obwodem kurskim ok. 22:30 czasu moskiewskiego.



