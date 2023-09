Ukraiński weteran SS-Galizien oklaskiwany w Kanadzie. Jest dymisja spikera parlamentu

- To, co wydarzyło się w piątek, jest całkowicie nie do przyjęcia - oświadczyła w rozmowie z dziennikarzami. - To był wstyd dla Izby i Kanadyjczyków, i uważam, że spiker powinien wysłuchać członków Izby i ustąpić - dodała.

Czytaj więcej Polityka Skandal z udziałem Wołodymyra Zełenskiego w Kanadzie. Przemysław Czarnek chce ekstradycji członka SS Galizien „Wobec skandalicznych wydarzeń w kanadyjskim parlamencie polegających na uhonorowaniu w obecności także prezydenta Zełenskiego członka zbrodniczej, hitlerowskiej formacji SS Galizien, podjąłem kroki w kierunku ewentualnej ekstradycji tego człowieka do Polski” - przekazał w mediach społecznościowych minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Skandal w parlamencie Kanady. Reakcja polskiej ambasady

Komunikat w sprawie wydarzeń w kanadyjskim parlamencie w niedzielę wydał Witold Dzielski, polski ambasador w Kanadzie. "W nawiązaniu do komentarzy medialnych dotyczących wizyty Prezydenta Ukrainy w Parlamencie Kanady informuję, że Ambasada RP w sprawach wrażliwych każdorazowo reaguje w oparciu o szczegółową analizę" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter). "Działamy w sposób stanowczy, niekoniecznie medialny" - dodał.

Kilka godzin później polski dyplomata opublikował kolejny wpis, tym razem w języku angielskim. Zwrócił w nim uwagę, że w piątek przywódcy Kanady i Ukrainy w parlamencie w Ottawie "wiwatowali na część członka Waffen SS-Galizien, osławionej formacji wojskowej Ukrainy z czasów II wojny światowej, odpowiedzialnej za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów".

"Polska, najlepszy sojusznik jakiego ma Ukraina, nigdy nie zgodzi się na wybielanie takich złoczyńców! Jako polski ambasador w Kanadzie oczekuję przeprosin" - napisał Witold Dzielski.

Po słowach o żołnierzu Waffen SS protestują Centrum Simona Wiesenthala i Rosja

Centrum Simona Wiesenthala zwróciło uwagę, że "w czasach narastającego antysemityzmu i wypaczania wiedzy o Holokauście, jest niezwykle niepokojące obserwować jak w kanadyjskim parlamencie oklaskiwany jest członek jednostki Waffen-SS (...)”. Z kolei rosyjska agencja propagandowa RIA Nowosti cytowała rosyjskiego ambasadora w Kanadzie, Olega Stepanowa, który zapowiedział, że jego placówka skieruje w tej sprawie list do premiera Kanady, Justina Trudeau i notę do kanadyjskiego MSZ.