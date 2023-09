Co musi się wydarzyć, aby Ukraina przełamała rosyjskie linie obronne

ISW: Putin chce, by wojsko na Ukrainie przeszło do ofensywy

Źródło ISW bliskie Kremla twierdzi, że prezydent Rosji Władimir Putin dał swojemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu czas do początku przyszłego miesiąca na powstrzymanie ukraińskiej kontrofensywy.

Putin zażądał również, aby siły rosyjskie rozpoczęły operację ofensywną przeciwko większemu miastu, takiemu jak Chersoń, Odessa, Charków lub Dniepropietrowsk.

ISW wskazuje, że jeśli żądanie Putina, by znacząco poprawić pozycję Rosji na froncie, jest prawdziwe, może to wyjaśniać, dlaczego siły rosyjskie przeprowadzają częste kontrataki, nawet jeśli wiążą się one z wysokimi stratami.