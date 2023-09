04:31 Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu mówił o "historycznej decyzji USA"

Podsumowując miniony tydzień, w wieczornym wystąpieniu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o "historycznej decyzji podjętej przez USA", by "wspólnie (z Ukrainą) produkować broń i systemy obronne". - W szczególności (systemy) obrony przeciwlotniczej - sprecyzował. - To było coś, co było całkowitą fantazją aż do teraz - dodał. - Ale stało się rzeczywistością. Uczyniliśmy to rzeczywistością. Wszyscy, którzy pracują dla państwa. I będzie to nowa jakość dla ukraińskiego przemysłu obronnego (...). Ochrona dla naszych miast. (...) nowe miejsca pracy dla obu naszych społeczeństw - Ukraińców i Amerykanów. (...) Jestem wdzięczny prezydentowi Bidenowi, jego zespołowi i wszystkim w Ameryce, którzy cenią wolność i wspierają Ukrainę - mówił Zełenski.



04:28 Około północy eksplozje rozległy się w Odessie i w Krzywym Rogu

Telewizja Suspilne na swoim kanale w serwisie Telegram podaje, że zanim rozległy się eksplozje dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało o wystrzeleniu pocisków Kalibr, pocisków Onyx i skierowaniu dronów-kamikadze w stronę Ukrainy.



04:26 W niedzielę wieczorem rosyjska obrona powietrzna strąciła ukraińskiego drona nad obwodem briańskim

Informacje takie przekazał gubernator obwodu briańskiego, Aleksandr Bohomaz. Do strącenia drona miało dojść ok. 22:20 czasu moskiewskiego.



04:25 Nikołaj Patruszew odwiedzi Oman

25 września sekretarz rosyjskiej Rady ds. Bezpieczeństwa, Nikołaj Patruszew, przybędzie z roboczą wizytą do Omanu, gdzie odbędą się rosyjsko-omańskie konsultacje ws. bezpieczeństwa.



04:23 W niedzielę wieczorem rosyjska obrona powietrzna strąciła drona nad obwodem tulskim

O zestrzeleniu drona poinformowało lokalne Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa Regionalnego.



04:19 Okręty rosyjskiej Floty Północnej ćwiczyły zwalczanie dronów morskich

Dwa okręty rosyjskiej Floty Północnej, niszczyciel rakietowy Wiceadmirał Kułakow i okręt desantowy Aleksandr Otrakowski, na wodach Morza Wschodniosyberyjskiego, ćwiczyły zwalczanie dronów morskich - poinformowała służba prasowa Floty.