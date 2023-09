Przedstawiciele amerykańskiej administracji, cytowani przez „The New York Times”, wypowiedzieli się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ dostawy nie zostały oficjalnie ogłoszone przez USA. Również przedstawiciele Ukrainy odmówili gazecie komentarza w sprawie dostaw.



Jeszcze rok temu sojusznicy wspierający Ukrainę sprzeciwiali się przekazaniu jej czołgów wyprodukowanych na Zachodzie, obawiając się eskalacji konfliktu i wciągnięcia do niego NATO. Jednak w styczniu Wielka Brytania, Niemcy i Stany Zjednoczone zgodziły się dostarczyć nowoczesne zachodnie maszyny lub zezwolić na ich transfer do Kijowa z krajów trzecich. Wówczas eksperci wojskowi przewidywali, że przeszkolenie wystarczającej liczby ukraińskich żołnierzy do obsługi zaawansowanej technicznie broni zajmie co najmniej rok.