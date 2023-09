Kreml szuka Władimirowi Putinowi „demokratycznego” rywala

Podczas poprzednich wyborów prezydenckich w 2018 r. na liście kandydatów, oprócz sterowanych przez władzę, pojawiła się krytyczna wobec władz dziennikarka Ksenia Sobczak, córka byłego mera Petersburga Anatolija Sobczaka, u boku którego Putin zaczynał swoją polityczną karierę. Wówczas skłóciła się z częścią opozycji demokratycznej, z Aleksiejem Nawalnym na czele, którego do kampanii wyborczej w 2018 r. władze nie dopuściły. Po wybuchu wojny w ubiegłym roku Sobczak wyjechała na Litwę, ale już kilka miesięcy później wróciła do Rosji.

Skłócona opozycja w Rosji

– To nie będą jakieś rutynowe kolejne wybory. To wybory, od których będzie zależał los nie tylko Rosji, ale i świata na wiele lat do przodu – mówiła w lipcu szefowa rosyjskiego CKW Ella Pamfiłowa.

Dzisiaj wśród rosyjskiej opozycji demokratycznej, której lwia część przebywa poza granicami Rosji, trwa dyskusja dotycząca przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Jedni opowiadają się za udziałem i nawołują do mobilizacji społeczeństwa przeciwko Putinowi. Stawiają na to, że udział opozycyjnego kandydata pomoże wyprowadzić przeciwników Kremla na ulice, tak jak to było na Białorusi w 2020 r. – Nasze (niezależnych mediów – red.) audytorium to około 20–30 mln Rosjan. To dużo. Jeżeli ci ludzie przyjdą i zagłosują przeciwko, to już będzie wyzwanie dla władz – mówił ostatnio w jednym z wywiadów Maksim Kac, przebywający za granicą opozycyjny rosyjski polityk i były mistrz pokera w Rosji.

Inni przedstawiciele opozycji demokratycznej twierdzą, że nieuczciwe wybory trzeba bojkotować. A są też tacy, którzy są po stronie Ukrainy i z bronią w ręku chcą walczyć o demokratyczne zmiany w Rosji.

– Pracujemy nad tym, by do żadnych tak zwanych wyborów nie doszło, a Putin przed tym znalazł się już w Hadze. Każdy udział kandydatów opozycji demokratycznej w tych wyborach prowadziłby tylko do legitymizacji uzurpowanej przez Putina władzy – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksiej Baranowski, który w walczącym po stronie Ukrainy rosyjskim Legionie Wolność Rosji odpowiada za kontakty z mediami. Jest również zaangażowany w pracę opozycyjnego Zjazdu Deputowanym Ludowych, który już kilkakrotnie od początku wojny zbierał się w Polsce.