Zdaniem Przydacza określenie „konflikt” w sprawie relacji Polski z Ukrainą to „za dużo”. - To nieakceptowalna, niesprawiedliwa ocena ze strony ukraińskiej i zachowanie, które jest trudne do zrozumienia - ocenił.



Marcin Przydacz: Jeżeli Ukrainie nie zależy, by się z Polską przyjaźnić, to my sobie poradzimy

Według prezydenckiego ministra „jest wiele powodów” twardego stanowiska Ukrainy w sprawie eksportu zboża. „Myślę, że jednym z nich są kwestie biznesowe, wewnętrzne, oligarchat” - powiedział. Słowa Przydacza zacytowała propagandowa rosyjska agencja RIA Nowosti, odnotowując też odpowiedź ministra na pytanie prowadzącego rozmowę, czy Wołodymyr Zełenski znajduje się „na pasku ukraińskich oligarchów”. - Być może ma różnego rodzaju wewnętrzne uwarunkowania gospodarcze. W tym sensie, że są tam firmy, które mogą np. wpływać albo oczekiwać, albo naciskać w różnej formule - tłumaczył.



Czytaj więcej Plus Minus Kataryna: Wołodymyr Zełeński okazał się rasowym politykiem – gdy w grę wchodzi interes za nic ma dawne przyjaźnie Andrzej Duda: „Mamy trochę do czynienia tak jak z tonącym. Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w ratowaniu tonącego, wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny; że może pociągnąć w głębiny. Ma siłę niewyobrażalną na skutek obawy osobistej, wpływu adrenaliny i może po prostu utopić ratującego. Mówi się, że tonący brzytwy się chwyta i rzeczywiście tonący chwyta się wszystkiego, czego się da”.

- W interesie nas wszystkich - Ukraińcy też to powinni rozumieć - jest to, aby jednak nie dawać się podzielić, bo na tym korzysta tylko aktor trzeci w postaci Moskwy. Natomiast chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli Ukrainie nie zależy na tym, żeby z Polską się przyjaźnić, jeśli Ukraina nie chce zabiegać o tę przyjaźń, to my sobie oczywiście poradzimy, jako Polska. Jesteśmy w NATO, mamy silną armię, jesteśmy w UE, mamy całkiem sprawnie funkcjonujące państwo. To Ukraina dzisiaj ma kłopoty. To Ukrainie powinno zależeć na tym, aby Polska ją wspierała. Jeśli nie, to oczywiście nie będzie tutaj nic na siłę - powiedział Marcin Przydacz, który kandyduje do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu sieradzkim.