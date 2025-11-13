Armia USA od 2 września przeprowadziła co najmniej 19 ataków na łodzie, które miały należeć do przemytników narkotyków, w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku. W atakach tych zginęło co najmniej 76 osób. Krytycy tych działań zwracają uwagę, że mogą one stanowić złamanie prawa międzynarodowego – Waszyngton nie przedstawił żadnych dowodów na to, że osoby, znajdujące się na zaatakowanych łodziach były uzbrojone i stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa USA, co mogłoby usprawiedliwiać ataki armii USA na cywilne cele na wodach międzynarodowych. W związku z atakami prezydent Kolumbii Gustavo Petro wstrzymał wymianę informacji wywiadowczych z USA i wezwał do zbadania działań administracji amerykańskiej pod kątem naruszania przez nią prawa międzynarodowego.

Marco Rubio o atakach na łodzie przemycające narkotyki: Europa powinna nam dziękować

Przed rozpoczęciem obrad grupy G7 działania armii USA w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku skrytykował szef MSZ Francji Jean-Noël Barrot Jego zdaniem ataki „naruszają prawo międzynarodowe” i są niepokojące dla francuskich terytoriów w tym regionie (chodzi o Gwadelupę, Martynikę i Gujanę Francuską).

Tymczasem Rubio, po zakończeniu szczytu G7 przekonywał, że w czasie spotkania nikt nie podjął tematu ataków armii USA na łodzie przemytników, jednocześnie szef amerykańskiej dyplomacji bronił działań, które USA podejmują przeciw, jak mówił, „narkoterrorystom”. Rubio dodał, że narkotyki z Wenezueli trafiają też do Europy, więc, jak przekonywał, Stanom Zjednoczonym należałoby podziękować.

– Nie sądzę, że Unia Europejska ma ustalać, czym jest prawo międzynarodowe – stwierdził Rubio. – Z pewnością nie będzie ustalać, jak USA mają bronić swojego bezpieczeństwa narodowego – dodał.