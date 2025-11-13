Aktualizacja: 13.11.2025 10:47 Publikacja: 13.11.2025 10:16
Chińska policja poszukuje dwóch influencerów z Tajwanu
Według Tajpej działania podjęte przez chińską policję mają na celu zastraszenie Tajwańczyków. Mianem „separatystów” chińskie władze określają te osoby, które – w ocenie Pekinu – dążą do trwałego oderwania Tajwanu od Chin i formalnego ogłoszenia niepodległości przez wyspę, co dla Chin jest czerwoną linią usprawiedliwiającą podjęcie działań militarnych przeciw Tajwanowi.
Tajwan od 1949 roku jest de facto niezależnym od Chin państwem, choć nigdy formalnie nie ogłosił niepodległości. Komunistyczne władze Państwa Środka uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Chin. Pekin podkreśla, że dąży do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem, ale jednocześnie nigdy nie wyrzekł się siły, jako metody przywrócenia suwerenności nad wyspą. Pod koniec października Peng Qing'en, rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu na konferencji prasowej w Pekinie, mówił otwarcie o tym, że Chiny mogą użyć siły przeciw Tajwanowi.
W ostatnim czasie oburzenie w Chinach wywołała wypowiedź nowej premier Japonii, Sanae Takaichi, która 7 listopada w parlamencie oświadczyła, iż atak Chin na Tajwan stworzyłby sytuację „zagrażającą przetrwaniu Japonii”, co mogłoby usprawiedliwić użycie siły militarnej przez Japonię. Po tych słowach chiński konsul generalny w Osace Xue Jian umieścił w serwisie X wpis, w którym link do artykułu ze słowami japońskiej premier opatrzył komentarzem: „Nie mamy innego wyboru, jak tylko odciąć tę plugawą szyję, która zaatakowała nas bez chwili wahania. Czy jesteście gotowi?”. Wpis, który wywołał protest w Tokio, został usunięty. Takaichi została też jednak ostro skrytykowana przez chińskie media państwowe.
Pekin oskarża kilkudziesięciu obywateli Tajwanu o separatyzm – dotyczy to m.in. parlamentarzystów, separatyzm zarzucany jest też obecnemu prezydentowi Tajwanu, Lai Ching-te.
Teraz oskarżenia o separatyzm pojawiły się pod adresem influencerów – Pa Chiunga i Chen Po-yuana, rapera znanego pod pseudonimem scenicznym PYC. Obaj są oskarżani o „publikowanie podżegających do separatyzmu poglądów” przez policję w Quanzhou, chińskim mieście położonym nad Cieśniną Tajwańską.
Obaj influencerzy odnieśli się już do działań chińskiej policji. „Umiem się bronić. Im silniejszy jest wiatr, tym mocniej stoję” – napisał Chen. Pa Chiung napisał z kolei, że „stał się obecnie Puma Shenem” – co jest nawiązaniem do tajwańskiego kryminologa i parlamentarzysty z Demokratycznej Partii Postępu, który w ubiegłym miesiącu został oskarżony przez Chiny o działalność separatystyczną.
Chen Po-yuan, tajwański raper
Chen i Pa Chiung znani są ze swoich krytycznych komentarzy pod adresem władz w Pekinie.
Tajwański rząd oświadczył, że Chiny chcą sprowadzić „czerwony terror” na wyspie przez oskarżenia obywateli Tajwanu o separatyzm. Liang Wen-chieh, rzecznik Tajwańskiej Rady ds. Kontaktu z Chinami, odpowiedzialnego za politykę Tajwanu wobec Chin oświadczył, że Pekin stara się wzbudzać nacjonalizm w Chinach kontynentalnych przez oskarżenia kierowane pod adresem influencerów. – Te listy gończe są tylko na pokaz – dodał.
Wspomniany przez jednego z influencerów Puma Shene, który w środę był w Berlinie i występował na forum niemieckiego parlamentu, wypowiadając się ws. dezinformacji twierdził, że Chińczycy grozili mu zatrzymaniem poza granicami Tajwanu. – Chiny od dawna starają się uciszyć obywateli Tajwanu przez zastraszanie. Chcę powiedzieć wszystkim, że jako odważni Tajwańczycy, nie ugniemy się przed tym – oświadczył.
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
