Kreml twierdzi, że dziennikarze z USA chcą rozmawiać z Władimirem Putinem. A co na to Putin?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 579 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówił o historycznym znaczeniu porozumienia z USA ws. wspólnej produkcji broni przez Stany Zjednoczone i Ukrainę.

Ze słów rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa wynika, że "niewłaściwe byłoby" organizowanie obecnie wywiadu Władimira Putina dla zachodnich mediów ze względu na "rusofobię rządzącą w krajach" Zachodu.



Reklama

Jednak - jak dodał Pieskow - taki wywiad "będzie potrzebny w przyszłości".



Tucker Carlson twierdzi, że amerykańskie władze nie pozwoliły mu na rozmowę z Władimirem Putinem

To komentarz do wypowiedzi Tuckera Carlsona. Były dziennikarz Fox News, w rozmowie ze szwajcarską gazetą "Die Weltwoche" przekonywał, że - niewymienieni z nazwiska przedstawiciele władz w Waszyngtonie powstrzymywały go przed przeprowadzeniem wywiadu z Władimirem Putinem.