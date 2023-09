Mateusz Morawiecki zapowiada kontrole na granicy ze Słowacją

Mateusz Morawiecki do Olafa Scholza

Morawiecki odniósł się też do niedawnej wypowiedzi kanclerza Niemiec Olafa Scholza. - Kanclerz Scholz, kanclerz Niemiec powiedział coś o granicy Schengen. Więc ja chcę powiedzieć do niego: po pierwsze, żeby się nie wtrącał w polskie sprawy - oświadczył.

- Chcę powiedzieć, że albo zostałeś Olaf źle poinformowany przez swoich ludzi, albo grasz nieświadomie, jeśli już w ogóle, mam nadzieję, w orkiestrze Platformy Obywatelskiej, która dmucha ten sztuczny balon. Wyobraźcie sobie taki wielki balon Tuska tutaj przede mną i tam on pęka i zostaje liczba 250, bo te nieprawidłowości dotyczą 250 wiz. To chyba nie o to chodzi panu, panie kanclerzu, 250 wiz, nie? - powiedział.

- Sprawdźcie, czy wy macie szczelne granice od Austrii, z innych kierunków. Bo prawdziwe ryzyko zamknięcia na jakiś czas granicy Schengen jest wtedy, kiedy wygra Platforma Obywatelska, bo wtedy nielegalni imigranci będą wpływali tutaj jedna fala za drugą, dziesiątkami tysięcy, tak jak Platforma wcześniej przygotowywała Polskę - dodał.

Morawiecki do Scholza: Niech się pan nie wtrąca w polskie sprawy

- A co wtedy zrobią Niemcy? Wtedy powiedzą: no nie, my nie chcemy zgodzić się na to, żeby ci imigranci, których wy tu przyjęliście z Platformy Obywatelskiej, poszli do Niemiec. Taka jest logika dzisiejszej sytuacji, a więc Platforma otwiera granice na nielegalną imigrację, bo nie chcieli się zgodzić na to referendum i na pytanie w tym referendum - przekonywał Morawiecki.

- Potem Niemcy mówią: no jak, ale to ci przyjeżdżają tutaj do nas - i zamykają granicę. To, co teraz mówi kanclerz Scholz jest przygotowaniem być może pod taki właśnie scenariusz - powiedział w poniedziałek premier.