Złoty odrabia straty. Polska waluta wróciła do łask po załamaniu

Z początkiem nowego tygodnia inwestorzy nieco łaskawiej spojrzeli na złotego, który umacnia się względem najważniejszych walut kontynuując pozytywny trend z zeszłego tygodnia. Ok godz. 9.00 za euro płacono ok. 4,59 zł, frank szwajcarski kosztował nieco ponad 4,75 zł, a dolar ok. 4,31 zł.