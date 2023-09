Oligarcha Deripaska: Zachodnie sankcje nie zakończą wojny na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 580 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Przedstawiciel Białego Domu wyraził nadzieję, że dostarczenie Ukraińcom czołgów abrams wzmocni potencjał ofensywny ukraińskiej armii.

Prezydent Władimir Putin przygotowuje gospodarkę wartą 2,1 biliona dolarów na długą wojnę na Ukrainie i wielokrotnie mówił, że Zachód nie był w stanie sparaliżować Rosji, której PKB według prognoz wzrośnie w tym roku o 2,8 proc., a w przyszłym o 2,3 proc.

Reklama

Zachodnie nadzieje na szybkie wywołanie kryzysu gospodarczego w Rosji okazały się błędne: drugi co do wielkości eksporter ropy naftowej na świecie nie ma problemów ze sprzedażą swojej ropy na światowych rynkach, a handel z Chinami - i niektórymi innymi krajami - kwitnie.

- Byłem zaskoczony, że prywatny biznes jest tak elastyczny. Spodziewałem się, że do 30 procent gospodarki upadnie, ale było to znacznie mniej - powiedział Oleg Deripaska, 55-letni potentat, w wywiadzie dla "Financial Times".