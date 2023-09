Wojna na Ukrainie trwa niemal 600 dni, a w tym czasie Rosja stała się rekordzistą pod względem liczby nałożonych na kraj sankcji. Konflikt doprowadził do 300 tys. ofiar, a poniesione koszty przekroczą 200 mld dolarów, kwotę porównywalną z PKB krajów takich jak Grecja czy Węgry.

- Nigdy nie było takich wydatków wojskowych we współczesnej historii Rosji - powiedziała Aleksandra Prokopienko, analityczka z Carnegie Russia Eurasia Center.

ZSRR wydał jedną trzecią swojego budżetu na obronę w ostatnich latach swojego istnienia. I tak, w budżecie na 1990 r. 71 mld rubli z 241,3 mld, czyli 29,4 proc., przeznaczono na "cele wojskowe".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie tworzą nowe brygady, które mają przełamywać ukraińskie linie Dziennik "Izwiestia" podaje, że rosyjskie siły zbrojne tworzą nowe brygady szturmowe oraz brygady, których zadaniem jest prowadzenie rozpoznania w ramach nowo formowanego korpusu armijnego - odnotowuje think tank, Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w swoim najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie na Ukrainie.

Jeśli weźmiemy pod uwagę całkowite wydatki na organy ścigania, w tym policję, Rosgwardię i Federalną Służbę Więzienną, Rosja pobiła już rekordy z późnego okresu sowieckiego. W sumie pozycje "obrona narodowa" i "bezpieczeństwo narodowe" (3,5 bln rubli) stanowią prawie 40 proc. budżetu w porównaniu do 33 proc. w 1990 roku.

- To pokazuje, że Kreml ustalił swoje priorytety, a najwyższym priorytetem jest wojna. (...) Putin przygotowuje się do wiecznej wojny, wojna stała się kluczowa dla reżimu i gospodarki - mówi Prokopienko cytowana przez Financial Times.