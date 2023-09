04:29 Zełenski zapowiada zwiększenie środków przeznaczonych na ukraiński przemysł zbrojeniowy

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówił, że obrona i bezpieczeństwo kraju będą w przyszłym roku priorytetem jeśli chodzi o wydatki z ukraińskiego budżetu. Zełenski zapowiedział skierowanie większych środków do ukraińskich firm z branży zbrojeniowej, które to środki mają być przeznaczone na "produkcje broni dla Ukrainy". - I na drony. Zarówno na zakup tego, co jest potrzebne za granicą, jak i na produkcję na Ukrainie - zadeklarował.



04:26 Szef MSZ Ukrainy: Są postępy w rozmowach o pociskach Taurus i ATACMS

Dmytro Kułeba, szef MSZ Ukrainy oświadczył w rozmowie z Radiem Wolność, że w rozmowach o zaopatrzeniu dla ukraińskiej armii z Zachodu są "superpriorytetowe tematy", takie jak, przede wszystkim, systemy obrony przeciwlotniczej. Kułeba mówił też, że Ukraina aktywnie pracuje nad pozyskaniem precyzyjnych pocisków dalekiego zasięgu - Taurus i ATACMS. Jak dodał w rozmowach na temat obu tych typów uzbrojenia "są postępy".



04:24 Ukraiński wywiad: Korea Północna będzie dostarczać Rosji amunicję przez półtora miesiąca

Amunicja z Korei Północnej może dać Rosji czas na to, by jej krajowy przemysł nadążył z popytem na zaopatrzenie dla rosyjskiej armii - twierdzi szef wywiadu wojskowego Ukrainy, Kyryło Budanow, komentujący wizytę Kim Dzong Una w Rosji. Według Budanowa przez ok. półtora miesiąca Korea Północna będzie dostarczać Rosji amunicję artyleryjską kalibru 122 i 152 mm, a także pociski ziemia-powietrze.



04:18 Wicepremier i szef MSZ Mjanmy (Birmy) spotka się w Moskwie z Siergiejem Ławrowem

Than Swe, przebywający z wizytą w Moskwie od 13 września, w czwartek spotka się z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem - poinformowała rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa. Ministrowie mają rozmawiać o współpracy dwustronnej, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa - wynika z komunikatu Zacharowej.



04:15 W nocy, nad obwodem briańskim w Rosji, strącono cztery ukraińskie drony

Ostatni dron miał zostać strącony przez obronę powietrzną ok. godziny 0:45 czasu lokalnego. Pozostałe trzy drony zostały strącone w okolicach północy.



04:14 Kim Dzong Un zaprosił Władimira Putina do Korei Północnej

Agencja KCNA podaje, że w czasie spotkania z Władimirem Putinem przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, zaprosił rosyjskiego prezydenta do swojego kraju "w dogodnym czasie". Z depeszy KCNA wynika, że Putin przyjął zaproszenie.



