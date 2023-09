Sławomir Mentzen: Polska musi co roku pożyczać 400 mld zł. To dług na pokolenia

Mentzen był pytany dlaczego Konfederacja traci w sondażach?



Sławomir Mentzen o programie Konfederacji: Obniżymy wydatki, obniżymy podatki

- Na to pytanie odpowiedzi oczywiście nie zna nikt. W ostatnich dwóch, trzech, czterech tygodniach jest nas mniej w debacie publicznej: wszyscy, łącznie z wyborcami i dziennikarzami bardziej interesują się w tym momencie PiS-em i PO, ciężej jest nam się przebić z naszym przekazem. Mamy teraz za tydzień wielką konwencję w Spodku, w Katowicach i mam nadzieję, że te wyniki odbijemy - odparł Mentzen.

Lider Nowej Nadziei był następnie pytany do którego z ugrupowań Konfederacji najbliżej jest programowo.



- Punkty styczne jakieś oczywiście są, natomiast mamy program zupełnie inny niż wszystkie te partie. Każda z tych partii mówi, że chce zwiększać rozdawnictwo, zwiększać wydatki socjalne, mają coraz to nowe pomysły, które kosztują coraz więcej pieniędzy. A my chcemy to zwijać i obniżać podatki - odparł.