Rosjanie ostrzeliwali własnych żołnierzy w Donbasie? Co najmniej 60 ofiar

Do 15 września Komisja Europejska ma zdecydować, czy przedłużyć zakaz importu czterech produktów rolnych z Ukrainy do pięciu państw UE. Tymczasowy zakaz dotyczy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, a zamknięte dla nich są obecnie rynki Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji. W najnowszym spocie wyborczym PiS premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że Polska zakaz utrzyma niezależnie od tego, co zrobi Bruksela. Sprawdzamy czy to jest możliwe.