Władimir Putin pojedzie do Korei Północnej? Otrzymał zaproszenie

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 568 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraiński wywiad twierdzi, że Korea Północna będzie przez półtora miesiąca zaopatrywać rosyjską armię w amunicję artyleryjską.

KCNA twierdzi, że Putin przyjął zaproszenie. Nie wskazuje jednak kiedy do takiej wizyty mogłoby dojść. Kim miał zaproponować, by Putin przyjechał do Korei Północnej "w dogodnym czasie".



Kim Dzong Un chce rozwijać relacje Korei Północnej z Rosją "przez 100 lat"

Północnokoreańska agencja podaje też, że Kim powiedział Putinowi, iż ich spotkanie podniosło relacje dwustronne między Rosją a Koreą Północną "na nowy poziom" i wyraził wolę umacniania "stabilnych, zorientowanych na przyszłość relacji przez następnych 100 lat" - podaje KCNA.



Kim, po spotkaniu z Putinem na kosmodromie Wostocznyj, kontynuuje podróż po rosyjskim Dalekim Wschodzie. Przywódca Korei Północnej ma odwiedzać m.in. fabryki broni.