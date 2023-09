Bułgaria: parlament za zniesieniem zakazu importu zboża z Ukrainy

Bułgarski parlament zgodził się na zniesienie zakazu importu zboża z Ukrainy po 15 września, informuje Radio Bułgaria. Za ponownym wpuszczeniem zboża głosowało 124 posłów, przeciwko było 69, a 8 wstrzymało się od głosu.



- Ukraińskie zboże jest w całej Europie, to co musimy zrobić, to zapewnić korytarz tranzytowy - powiedział poseł Iskren Mitev z partii Kontynuujemy Zmiany. Jego zdaniem obecny zakaz i tak nie działa.

Według szefa resortu rolnictwa, na podstawie wskaźników makroekonomicznych można uznać, że Bułgaria nie musi mieć obaw co do zniesienia zakazu importu ukraińskiego zboża. Zdaniem ministra Iskrena Miteva, rząd jest w stanie wspierać bułgarskich rolników i wzmocni kontrolę nad herbicydami, pestycydami i metalami ciężkimi w imporcie z Ukrainy.

Z decyzją parlamentu mocno nie zgadzają się producenci zbóż, rolnicy zapowiadają protesty.