Takiego pociągu nie było od 15 lat. Lwów-Warszawa przez Rawę Ruską

​1 czerwca 2023 r. odbyła się udana jazda próbna tego pociągu. Również w czerwcu 14 wagonów pociągu testowego Kijów-Warszawa o standardowych wymiarach dla Ukrainy otrzymało kody QR i oznaczenia polskiej kolei.

Ukrzaliznycja – inwestycje w czas wojenny

Ukraińskie koleje pozostają jedynym i najbardziej sprawdzonym w czasie rosyjskiej wojny środkiem transportu na Ukrainie. Przewiozły miliony uchodźców; pociągiem do Kijowa dojechał z Polski prezydent USA Joe Biden, a do Warszawy prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. Firma wciąż inwestuje w przebudowę torów i dostosowanie do standardów Unii. 11 września okazało się, że we wrześniu Ukrzaliznycja zmienia trasę kilku pociągów. Decyzja została podjęta ze względu na prace remontowe. Tym samym przewoźnik przygotowuje się do zimowego sezonu przewozowego. Ukrzaliznycja ustanawia także codzienną komunikację Chersonia ze stolicą oraz zwiększa liczbę pociągów między Chersoniem a Nikołajewem. Grupa wagonów będzie częścią pociągu nr 217/218 Kijów – Nikołajew i zacznie kursować 23 września. Ukraińskie koleje wprowadziły też popularne na zachodzie Europy przedziły tylko dla pań. We wrześniu okazało się, że od początku programu z przedziałów tych skorzystało ok. 8 tys. pasażerek. Według Ukrzaliznycji na tę usługę jest duży popyt. Obecnie ponad 90 proc. biletów jest wyprzedanych z 20-dniowym wyprzedzeniem.