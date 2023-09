Nagranie z wypowiedzią Gurulowa umieścił na platformie X Francis Scarr, który dla BBC monitoruje zawartość rosyjskich mediów.



Rosyjski parlamentarzysta: Jeśli walka jest nieunikniona, zaatakujmy Wielką Brytanię pierwsi

- Stali się bezczelni - mówił o Wielkiej Brytanii Gurulow. - Co za różnica dla nas czy Sunak wie, co jego wywiad robi, czy nie? Koniec końców to brytyjskie służby wywiadowcze. A kiedy mówimy dziś o tym, że Brytyjczycy chcą zniszczyć nasz reaktor atomowy, nasza odpowiedź powinna być całkowicie jasna! - dodał.



- Dlaczego mielibyśmy atakować elektrownie atomowe na Ukrainie? Będziemy tam mieszkać. Musimy dorwać Sunaka - kontynuował parlamentarzysta Jednej Rosji.



- Po co nam Sunak czy Wielka Brytania, skoro próbują zniszczyć nasze elektrownie atomowe w Kursku czy Nowoworonieżu - dodał.



Gurulow mówił też, że ataki na rosyjskie reaktory atomowe mogłyby doprowadzić do "drugiego Czarnobyla".