Deputowany stał się powszechnie znany we wrześniu ubiegłego roku, kiedy „zakwestionował” przygotowania do mobilizacji tuż przed jej rozpoczęciem. Ponadto to Kartapołow jesienią ubiegłego roku, komentując zmianę wieku poborowego, zapewniał, że do armii nie potrzeba 18-letnich poborowych i teraz do służby będą przyjmowani od 21. roku życia. W efekcie władze podniosły jedynie górną granicę poboru (do 30 lat) – dolną zaś pozostawiły na niezmienionym poziomie.

Z obserwacji Meduzy wynika, że ​​część najpopularniejszych mediów prorządowych przestała już cytować Kartapołowa.

Kreml "nie potrzebuje niepokojów" przed wyborami

Kreml sugerował, aby zamiast zaprzeczania mobilizacji, propagandyści skupili się na publikacjach na temat rekrutacji żołnierzy kontraktowych, która rzekomo przebiega z dużymi sukcesami.



Źródło Meduzy bliskie rosyjskiej administracji prezydenckiej wyjaśniło to zalecenie, stwierdzając, że sama wzmianka o mobilizacji „bardzo niepokoi społeczeństwo”, a przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku Kreml nie potrzebuje takiego „niepokoju”.

- To wpływa na nastroje ludzi. Niektórych może zachęcić do protestów, inni nie zagłosują na Putina lub nie pójdą do urn - mówiło źródło.