Nieoczekiwane skutki sankcji. Pieniądze oligarchów wracają do Rosji

Nie tylko miliarderzy uciekają. - 115 firm przetransferowało swoje pieniądze w tym roku do krajowych stref „offshore”, co daje w sumie 254 — powiedział wiceminister gospodarki Ilja Torosow. Jako przykład do naśladowania podał handlującą artykułami rolnymi Ros Agro PLC , która wyniosła się z Cypru i zaistniała na giełdzie w Kazachstanie.

Czytaj więcej Biznes Powiernik Putina, Roman Abramowicz, miał inwestować w niemieckie start-upy Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz zainwestował miliony w niemieckie start-upy. Według informacji niemieckiego publiczny nadawcy radiowo-telewizyjnego SWR, pieniądze Abramowicza, bliskiego współpracownika Władimira Putina - najwyraźniej popłynęły do pięciu niemieckich firm za pośrednictwem cypryjskiego funduszu inwestycyjnego Meritservus.

Miliarderzy, którzy nie są objęci sankcjami, również szukają nowych siedzib dla swoich europejskich holdingów i faworyzują jurysdykcje, które Kreml uważa za „przyjazne”. Magnat stalowy Władimir Lisin i holding transportowy Globaltrans Investment Plc przenieśli się do Abu Zabi z Cypru, a drugi co do wielkości rosyjski wydobywca złota Polymetal International Plc ponownie zarejestrował się w Kazachstanie. Firma nie jest wprawdzie objęta sankcjami, ale jej rosyjski oddział znalazł się w tym roku na amerykańskiej liście.

Dla Globaltrans ta przeprowadzka może oznaczać przywrócenie wypłat dywidend, a Polymetal będzie mógł podzielić swoje aktywa w Rosji i Kazachstanie, co byłoby skomplikowane, gdyby spółka pozostała zarejestrowana na Jersey.

Jak rosyjscy oligarchowie bronią się przed sankcjami

Dla najbogatszych Rosjan bliskich Kremlowi sankcje nie są niczym nowym. Część z nich zaczęła się przygotowywać do funkcjonowania w trudnych warunkach już w 2014 roku, kiedy aneksja Krymu przez Rosję zaowocowała sankcjami. Wtedy też miliarder Aliszer Usmanow ograniczył udziały w swoim holdingu USM do niespełna 50 proc., bo sprzedał akcje swoim menedżerom. Posunięcie to uchroniło jego główne aktywa, w tym Metalloinvest Holding Co., przed sankcjami nałożonymi na niego przez USA i Europę.