- Mówimy o złych ludziach, którzy w tak ważnej sprawie, jak operacja wojskowa, stosunki między naszymi krajami, chcą zarabiać pieniądze, chcą je wkładać do kieszeni i angażować się w nielegalną działalność – powiedział dyplomata. Podkreślił także, że wszyscy zatrzymani są obywatelami Kuby.

Kuba: Źródła konfliktu leżą w agresywnej polityce USA

W czerwcu minister Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Republiki Kuby, generał korpusu armii Alvaro Lopez Miera, podczas negocjacji w Moskwie z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu oświadczył, że źródła konfliktu zbrojnego na Ukrainie leżą w agresywnej polityce USA.

- Pragnienie Stanów Zjednoczonych kontynuowania ekspansji NATO do granic Rosji doprowadziło do konsekwencji […], które zmusiły Rosję do rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej. W tym kontekście Rosja odgrywa wiodącą rolę w walce z faszyzmem, który próbują dziś rozprzestrzenić się w Europie - ocenił kubański polityk.



Kuba odrzuca wykorzystywanie swoich obywateli jako najemników

Rosja, która ma silne powiązania polityczne z Kubą rządzoną przez komunistów, od dawna jest ważnym celem dla kubańskich migrantów pragnących uciec od stagnacji gospodarczej we własnym kraju.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w zeszłym roku dekret umożliwiający cudzoziemcom zgłaszającym się do służby w armii rosyjskiej otrzymanie obywatelstwa w trybie przyspieszonym.

Kuba zaprzecza jakiemukolwiek zaangażowaniu w wojnę na Ukrainie i twierdzi, że odrzuca wykorzystywanie swoich obywateli jako najemników.