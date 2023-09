BBC: Rosjanie próbowali zestrzelić brytyjski samolot nad Morzem Czarnym

Teraz BBC podaje, powołując się na "trzy wysokie rangą zachodnie źródła obronne", że rosyjska komunikacja przechwycona przez brytyjski RC-135 jest dowodem na to, że przebieg zdarzeń był inny niż oficjalnie informowano.

Czytaj więcej Dyplomacja Władimir Putin rozmawiał z Kim Dzong Unem w cztery oczy W środę rano czasu polskiego na kosmodromie Wostocznyj rozpoczęło się spotkanie Władimira Putina z Kim Dzong Unem. Ok. godziny 9:35 czasu polskiego pojawiła się informacja, że spotkanie Putina z Kimem w cztery oczy zakończyło się.

"Z przechwyconych rozmów wynika, że jeden z rosyjskich pilotów myślał, że otrzymał pozwolenie na wzięcie na cel brytyjskiego samolotu po otrzymaniu niejednoznacznego polecenia z rosyjskiej stacji naziemnej" - czytamy. Według jednego z informatorów, pilot usłyszał "macie cel" i zinterpretował te słowa jak pozwolenie na otworzenie ognia.

Siedzący za sterami jednego z Su-27 odpalił pocisk powietrze-powietrze w kierunku samolotu zwiadowczego RAF-u. Rakieta nie trafiła w cel i było to chybienie, a nie awaria - podało BBC.

Jeden pilot strzelał, drugi na niego krzyczał

Według źródeł stacji, między rosyjskimi pilotami doszło do kłótni, ponieważ pilot drugiego Su-27 nie uważał, by rosyjskie dowództwo wydało pozwolenie na otworzenie ognia. Drugi pilot miał użyć wobec pierwszego niecenzuralnych słów i pytać go, co robi. Mimo tego, pierwszy pilot wystrzelił kolejny pocisk, który "spadł ze skrzydła" - co oznacza, że albo doszło do awarii uzbrojenia, albo wystrzał został przerwany.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie ujawniło szczegółów przechwyconych rozmów pilotów. W reakcji na ustalenia BBC rzecznik resortu oświadczył: "Naszym zamiarem zawsze była ochrona bezpieczeństwa naszych operacji, unikanie niepotrzebnej eskalacji oraz informowanie opinii publicznej i społeczności międzynarodowej".