07:01 Siły ukraińskie odparły 70 ataków Rosjan

Podczas ostatniej doby siły ukraińskie odparły 70 ataków rosyjskich najeźdźców oraz zestrzeliły sześć dronów. Najbardziej intensywne walki trwają w rejonie Biłohoriwki, Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki - poinformował sztab sił generalny ukraińskich sił zbrojnych.



06:53 Rosjanie prowadzą ostrzał obwodu sumskiego

W ciągu minionej doby Rosjanie wielokrotnie ostrzelali cztery miejscowości w obwodzie sumskim: Znob-Nowgorod, Bilopol, Chota i Esman. Co najmniej jedna osoba została ranna.

06:42 Blinken: Zbrodnia w Buczy była częścią systematycznej kampanii przeciwko cywilom

Szef dyplomacji USA Antony Blinken w specjalnym wystąpieniu z okazji rocznicy wyzwolenia Buczy, wspominając swoją wizytę w Buczy i Irpieniu, powiedział, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę i nie zapomną o Ukraińcach, którzy cierpieli i zginęli w obronie swojego kraju i demokracji. "Będziemy dalej dążyć do rozliczenia i sprawiedliwości tak długo, jak to konieczna" - mówił Blinken. "Rosyjskie siły i oficjele popełnili, i nadal popełniają, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. A ci, którzy popełnili te okrucieństwa, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności".

06:37 Eksplozja we Lwowie

W nocy we Lwowie, w jednym z wieżowców eksplodował granat. Jedna osoba - miejski radny - zginęła, inna została ranna - poinformował w mediach społecznościowych urzędnik rady miejskiej.

06:30 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: