Bayern dwa lata temu zapłacił za trenera Juliana Nagelsmanna 25 mln euro, a teraz zwolnił go po awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i tuż przed sobotnim meczem na szczycie z Borussią Dortmund w Bundeslidze. To rodzi pytanie, czy w Monachium zapanował chaos.