Szef ukraińskiej dyplomacji odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych.

"Rosyjskie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych to policzek w twarz dla społeczności międzynarodowej. Wzywam obecnych członków RB ONZ do udaremnienia wszelkich prób Rosji do nadużywania jej przewodnictwa" - napisał na Twitterze Dmytro Kułeba.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy przypomniał stanowisko swego resortu z końca grudnia 2022 r., które zawierało opinię, że obecność Rosji w Radzie Bezpieczeństwa oraz w ONZ jest niezgodna z prawem.

1 kwietnia Rosja obejmuje przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zgodnie z przepisami, przedstawiciel kraju przewodniczącego zwołuje, otwiera i prowadzi posiedzenia RB ONZ. Dmytro Kułeba określił objęcie przez Rosję przewodnictwa mianem najgorszego żartu primaaprilisowego.

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 15 członków - pięciu stałych i dziesięciu wybieranych na dwa lata. Przewodnictwo w RB ONZ jest rotacyjne.