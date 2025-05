Donald Tusk wygłosił orędzie. „To nam przypadło nie tylko marzyć, ale przede wszystkim działać”

Polska to wielkie marzenie. Przez wieki to marzenie tworzyło z nas naród. Nadchodzące dni dobrze to opisują. Dziś świętujemy nasz powrót do Zachodu, wejście do europejskiej wspólnoty. Jutro oddamy cześć naszym narodowym barwom. 3 maja uczcimy historyczne postanowienie, że chcemy być nowoczesnym, silnym państwem z pierwszą w Europie konstytucją – mówił w orędziu premier. - Kiedy będziemy patrzeć w te dni na polskie sztandary, pomyślmy z dumą, że to właśnie nam przypadł zaszczyt, by to wielkie marzenie zrealizować. To nam przypadło już nie tylko marzyć, ale przede wszystkim działać - powiedział premier.

„Czasy są trudne”

- Czasy są trudne. Do polityki światowej wraca niepewność, brutalność i egoizm. Wojna przestała być abstrakcją. Przywiązanie do wartości wypiera przekonanie, że nie ma nic za darmo. - powiedział premier.- Czy to znaczy, że nasze polskie marzenie po raz kolejny zostanie nam odebrane. Czy mamy się bać? Nie, my mamy być silni – mówił premier.

- Lekturze naszej historii często towarzyszą westchnienia, „ech gdybyśmy mieli więcej czasu, zabrakło kilku lat, zabrakło jednej dekady”. Nie tym razem. Tym razem jesteśmy gotowi – dodał.

„Polska inwestuje w armię. Nacjonalizm gospodarczy to nic złego”

Premier podkreślił, że Polska inwestuje „miliardy” w zbrojenia i infrastrukturę. Zapewnił, że tworzymy armię, jakiej Polska nie miała od wieków, „super silną i nowoczesną”. - Armię do wygrywania – mówił. - Tworzymy armię, jakiej Polska nie miała od wieków, super silną i nowoczesną - armię do wygrywania - oświadczył Tusk.

Tusk podkreślił również, że Polska inwestuje "miliardy" w zbrojenia i infrastrukturę. - Nie zawahamy się, żeby faworyzować przy tej okazji polskie firmy. Nacjonalizm gospodarczy to naprawdę nic złego – ocenił.