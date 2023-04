Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów udzielił wywiadu portalowi Defense One. Odniósł się w nim do szans na to, by siły ukraińskie wyparły wojska rosyjskie z terenu Ukrainy. - Nie sądzę, aby udało się to osiągnąć w tym roku - powiedział.

Reklama

Gen. Mark Milley zaznaczył, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie deklarował publicznie, że celem Ukrainy jest wypędzenie wszystkich rosyjskich żołnierzy z okupowanych przez nich terenów Ukrainy. - A to bardzo poważne zadanie wojskowe. Bardzo, bardzo trudne. Mówimy o kilkuset tysiącach Rosjan, którzy znajdują się na okupowanej przez Rosję Ukrainie - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Putin zatwierdził nową koncepcję polityki zagranicznej Rosji Prezydent Władimir Putin zatwierdził dekretem nową koncepcję polityki zagranicznej Rosji. Dokument określa priorytety rosyjskiej dyplomacji, jest w nim mowa m.in. o polityce wobec państw Zachodu.

- Nie mówię, że tego nie da się zrobić. Mówię tylko, że to bardzo trudne zadanie - zastrzegł najwyższy rangą amerykański dowódca.

Reklama

W listopadzie ubiegłego roku przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów mówił na konferencji prasowej, że prawdopodobieństwo, że Ukraina "w najbliższej przyszłości" odzyska Krym i wyprzez ze swego terytorium wojska rosyjskie "nie jest wysokie".

Jednocześnie gen. Milley ocenił, że prowadzące inwazję na Ukrainę wojska rosyjskie zawodzą pod względem strategicznym, operacyjnym oraz taktycznym.