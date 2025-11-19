Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe zasady dotyczące dziedziczenia zachowku?

Dlaczego roszczenie o zachowek nie przeszło na spadkobierców pierwotnie uprawnionej osoby?

Jakie były główne argumenty w skardze konstytucyjnej dotyczącej art. 1002 kodeksu cywilnego?

To sedno środowego postanowienia pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego (11 sędziów). Zapadło ono przy trzech zdaniach odrębnych. Rozstrzygana kwestia od lat budzi wątpliwości prawne. Utrzymanie wyłączenia niektórych kategorii osób z prawa do dziedziczenia zachowku w praktyce wciąż będzie powodować spory.

Reklama Reklama

Komu i jaki zachowek przysługuje?

Zachowek ma chronić najbliższych zmarłego przed zbyt dowolnym rozdysponowaniem majątku przez spadkodawcę. Przysługuje tylko najbliższym zmarłego, tj. małżonkowi, dzieciom, wnukom oraz rodzicom spadkodawcy. Wynosi on 1/2 ich udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, a jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo zstępny jest małoletni, to 2/3.

Trzeba jednak pamiętać, że przy obliczaniu zachowku dolicza się też darowizny poczynione przez spadkodawcę (z wyjątkami). Uprawniony do zachowku może jednak umrzeć, zanim go otrzyma od spadkobierców dobrowolnie albo zasądzi mu go sąd, i takiej sytuacji dotyczy sprawa, którą rozstrzygał Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z art. 1002 kodeksu cywilnego roszczenie o zachowek przechodzi bowiem na spadkobierców osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy nowi spadkobiercy należą do grona uprawnionych do zachowku, ale po pierwszym spadkodawcy.