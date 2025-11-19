Aktualizacja: 19.11.2025 13:34 Publikacja: 19.11.2025 13:29
To sedno środowego postanowienia pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego (11 sędziów). Zapadło ono przy trzech zdaniach odrębnych. Rozstrzygana kwestia od lat budzi wątpliwości prawne. Utrzymanie wyłączenia niektórych kategorii osób z prawa do dziedziczenia zachowku w praktyce wciąż będzie powodować spory.
Zachowek ma chronić najbliższych zmarłego przed zbyt dowolnym rozdysponowaniem majątku przez spadkodawcę. Przysługuje tylko najbliższym zmarłego, tj. małżonkowi, dzieciom, wnukom oraz rodzicom spadkodawcy. Wynosi on 1/2 ich udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, a jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo zstępny jest małoletni, to 2/3.
Trzeba jednak pamiętać, że przy obliczaniu zachowku dolicza się też darowizny poczynione przez spadkodawcę (z wyjątkami). Uprawniony do zachowku może jednak umrzeć, zanim go otrzyma od spadkobierców dobrowolnie albo zasądzi mu go sąd, i takiej sytuacji dotyczy sprawa, którą rozstrzygał Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z art. 1002 kodeksu cywilnego roszczenie o zachowek przechodzi bowiem na spadkobierców osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy nowi spadkobiercy należą do grona uprawnionych do zachowku, ale po pierwszym spadkodawcy.
W rozpoznawanej sprawie mąż zapisał testamentem majątek swoim krewnym, pomijając żonę, której należałby się cały jego majątek (bo wspólnych dzieci nie mieli), więc wystąpiła ona o co najmniej połowę, a ze względu na stan zdrowotny o 2/3 nieuzyskanego spadku w formie zachowku. W trakcie postępowania sądowego kobieta jednak zmarła. Wtedy dwie jej córki wstąpiły do tej sprawy w jej miejsce, ale sąd rejonowy oddalił ich powództwo, wskazując właśnie na art. 1002 k.c. Powód: Córki nie należą do kręgu osób uprawnionych do zachowku po mężu ich matki i roszczenie o zachowek przysługujące matce wygasło w dniu jej śmierci i nie może być skutecznie dochodzone przez jej spadkobierców. Sąd okręgowy podtrzymał to stanowisko.
Córki wystąpiły do TK o kontrolę konstytucyjną art. 1002 k.c.
Ich pełnomocnik Grzegorz Orman argumentował w skardze konstytucyjnej, że spadkobierca wchodzi co do zasady we wszystkie prawa zmarłego, a art. 1002 k.c. nie dotyczy żyjących. Gdyby matka skarżących żyła dłużej i wygrała sprawę o zachowek, to mogłaby go przekazać córkom. Po drugie, kwestionowany przepis i wynikające z niego ograniczenie to pozostałość po prawie PRL, z 1965 r., które chronić miało tylko spadkobranie majątku osobistego. Obecnie stracił on rację bytu i narusza gwarantowane w art. 64 ust. 2 konstytucji prawo do dziedziczenia. Sam fakt nieuzyskania prawomocnego orzeczenia i niewyegzekwowania przed śmiercią ich matki zachowku nie może pozbawić córek tej kwoty.
Większość TK nie podzieliła tej argumentacji.
Sygnatura akt: SK 16/18
