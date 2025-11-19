Wymogi te wprowadził unijny Akt o usługach cyfrowych (Digital Service Act, w skrócie DSA), obowiązujący od 17 lutego 2024 r. Nakłada on szereg obowiązków i ograniczeń na „bardzo duże platformy internetowe” lub „bardzo duże wyszukiwarki internetowe”, przekraczające próg 45 milionów użytkowników w Unii Europejskiej (tj. 10 proc. ludności Unii).

Reklama Reklama

Akt wprowadza m.in. kontrolę nad sposobem moderowania treści przez platformy, czego wcześniej nie było. Nie mogą one także wykorzystywać danych osób nieletnich i wrażliwych danych osobowych do profilowania w celach reklamowych. DSA zobowiązuje duże platformy do uzasadniania decyzji o zablokowaniu użytkownika oraz zapewnienia mu możliwości odwołania się w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg. Platformy muszą też udostępniać informacje na temat swoich zasad moderacji treści oraz działania algorytmów. Dzięki temu użytkownik może dowiedzieć się, jak ocenianie są treści i jak działają platformy.

Spółka Amazon EU Sàrl z Luksemburga, która jest kluczowym podmiotem prawnym i operacyjnym Amazona na obszarze Unii Europejskiej i operatorem platformy Amazon Store, zaskarżyła decyzję Komisji o uznaniu jej za „bardzo dużą platformę internetową” na podstawie DSA i wniosła o unieważnienie tej decyzji. Amazon zakwestionował zgodność z prawem przepisu DSA, w którym określono, które platformy internetowe, w tym również platformy handlowe, należy uznać za duże platformy internetowe i które w związku z tym podlegają szczególnym obowiązkom w zakresie przejrzystości, współpracy i dostępu do danych. Według Amazona w przepisie tym naruszono szereg zagwarantowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej praw podstawowych, w szczególności wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności, zasadę równości wobec prawa, wolność wypowiedzi i informacji oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i do ochrony informacji poufnych.