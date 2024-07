Uznanie spadkobiercy za niegodnego. Jest szansa na zmianę krótkiego terminu

- Te same okoliczności mogą bowiem prowadzić do skutecznego podważenia testamentu, a jednocześnie okazać się nieskuteczne w żądaniu uznania spadkobiercy za niegodnego — jedynie za względu na upływ terminu od otwarcia spadku — zauważa Stanisław Trociuk.

MS: roczny termin istnieje od początku, ale zmiana do rozważenia

W odpowiedzi dla RPO Maria Ejchart, podsekretarz stanu w MS, napisała, że nad nowelizacją prawa spadkowego będzie wkrótce pracować Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego.

- Przedstawione przez Pana Rzecznika zagadnienie zostanie przedstawione przewodniczącemu Komisji, celem rozważenia zasadności wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie terminu zawitego na wytoczenie powództwa o uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia — poinformowała Maria Ejchart.

Na marginesie wskazała, że terminy do wytoczenia powództwa o stwierdzenie niegodności dziedziczenia były przedmiotem debaty na etapie projektowania obowiązującego obecnie Kodeksu cywilnego.

- Początkowo, tj. do pierwszego czytania projektu ustawy w Sejmie, proponowano, aby termin do wniesienia przedmiotowej sprawy do sądu był 10-letni. Następnie po debacie podczas pierwszego czytania dokonano modyfikacji w ten sposób, że dodano roczny termin od dnia dowiedzenia się o okoliczności uzasadniającej wytoczenie powództwa, przy zachowaniu maksymalnego 10-letniego terminu od dnia otwarcia spadku. Jednak podczas trzeciego czytania, „bez żadnego sprzeciwu” przyjęto ponowny wniosek prof. Kazimierza Przybyłowskiego „o skrócenie terminu do wystąpienia z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego — z dziesięciu do trzech lat, licząc od dnia otwarcia spadku" - przypomniała wiceministra sprawiedliwości.

Podkreśliła też, że pomimo szerokiej krytyki regulacja funkcjonuje w niezmienionej formie od dnia wejścia w życie Kodeksu cywilnego.