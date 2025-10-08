Minister sprawiedliwości znowelizował w ostatnich dniach rozporządzenie dotyczące Systemu Losowego Przydziału Spraw w sądach. W wyjątkowych przypadkach dwóch członków składu trójkowego będzie mógł wyznaczyć przewodniczący wydziału. Co pan sądzi o tej zmianie?

Uważam, że losowanie mogłoby pozostać regułą, ale faktem jest, iż nie zawsze jest to optymalny sposób ukształtowania składu orzekającego w danej sprawie. Należy bowiem uwzględniać np. specjalizację sędziów czy ich obciążenie sprawami. Niezależnie od tego, rozwiązania dotyczące kształtowania składów orzekających są na tyle istotne z punktu widzenia prawa człowieka do rzetelnego procesu, że powinny być zamieszczane w ustawach. Debata w parlamencie mogłaby rozwiać wątpliwości i nieporozumienia, które pojawiają się wówczas, gdy prawo jest tworzone w zaciszach gabinetów ministrów.

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył przed kilkoma dniami, że próby kwestionowania statusu tzw. neosędziów są bezprawiem i naruszają prawa człowieka. Czy zgadza się pan z prezydentem?

Polski wymiar sprawiedliwości pogrążony jest w chaosie i jest to obecnie najważniejszy problem ustrojowy w naszym kraju. Spór toczy się o to, jakie są skutki prawne orzeczeń europejskich trybunałów. Z punktu widzenia mojej działalności szczególne znaczenie miały dwa orzeczenia. Pierwsze z nich, wydane 23 listopada 2023 r. przez ETPC, spowodowało, że jako RPO nie wskazuję izby Sądu Najwyższego, do której kieruję skargę nadzwyczajną i wnoszę o przekazanie jej do składu sędziowskiego, który nie budzi zastrzeżeń. Drugim kluczowym orzeczeniem był wyrok TSUE z 4 września 2025 r., który po raz pierwszy w kategoryczny sposób nakazał uznawanie za niebyłe niektórych orzeczeń SN. Od tej pory wnoszę o wyłączenie sędziów, których dotyczył ten wyrok. Pamiętajmy jednak, że głównym adresatem orzeczeń europejskich trybunałów jest parlament i to parlament powinien wykonać te wyroki, zmieniając przepisy.

Czy zatem prezydent mija się z prawdą mówiąc, że kwestionowanie, czyli podważanie statusu tzw. neosędziów jest bezprawne?

Nie będę komentował słów polityków, bo nie jest to moją rolą. Moje wnioski o wyłączenie niektórych sędziów SN składam na podstawie wyroku Trybunału w Luksemburgu z 4 września. Dotyczą one wyłącznie tych osób, które zostały wskazane w tym orzeczeniu. Mowa o zamkniętej grupie ponad dwudziestu sędziów Sądu Najwyższego, którzy zostali powołani na stanowiska w 2018 r. wbrew zabezpieczeniu wydanemu przez Naczelny Sąd Administracyjny. Uznałem, że mam obowiązek wykorzystać wszystkie środki procesowe, aby zminimalizować ryzyko tego, że wyrok wydany przez SN zostanie uznany za niebyły.