Z najnowszego sondażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że sądom ufa jedynie 36,1 proc. społeczeństwa (spadek o 6,2 pkt proc.), przy czym „zdecydowanie ufa” jedynie 2,3 proc. To rekordowo niski odsetek. Jednocześnie w ciągu ostatniego roku aż o 10,1 pkt proc. wzrósł odsetek osób, które sądom zdecydowanie nie ufają (z 13 proc. do 23,1 proc.), a w sumie do sądów nie ma zaufania aż 57 proc. badanych. Jak pan to skomentuje?

Dla mnie najbardziej szokujący w wynikach badań jest gwałtowny spadek osób obojętnych, czyli takich, które nie mają zdania na temat wymiaru sprawiedliwości.

W ubiegłym roku odsetek osób obojętnych wynosił 13,6 proc., dziś tylko 6,4 proc.

Różnica jest więc wyraźna. Świadczy to o tym, że spór wokół sądów się zaostrzył. Możemy przypuszczać, to jest domniemanie tylko, że to wynika z nowych faktów, które miały miejsce. A Polacy dowiedzieli się ostatnio, że ten dualizm, który mamy w wymiarze sprawiedliwości w związku z istnieniem tzw. neosędziów, przekłada się na wymierne koszty finansowe, które wszyscy ponosimy i będziemy nadal ponosić. Wydaje się, że to może być jeden z czynników, choć wymagałoby to dalszych badań, który wpłynął na tę część społeczeństwa, która była obojętna bądź lekceważyła to zagadnienie.