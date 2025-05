Adam Bodnar chce odwołać dwóch prezesów sądów. Powołuje się na etos sędziowski

Jak czytamy w komunikacie, wniosek ministra sprawiedliwości został uzasadniony „brakiem udziału samorządu tworzonego przez ogół sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w wyborze sędziego Grzegorza Grzyba do pełnienia funkcji prezesa tego sądu oraz podpisaniem w 2018 r. list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi i Joannie Kołodziej-Michałowicz kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r., przy czym wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS w nowym składzie została powołana po przerwaniu konstytucyjnej kadencji członków wcześniejszej, zgodnej z Konstytucją KRS”.

MS: przebieg kariery sędziego Grzegorza Grzyba przyśpieszył po podpisaniu list poparcia

Resort sprawiedliwości zwrócił również uwagę, że przebieg kariery sędziego Grzegorza Grzyba przyśpieszył po podpisaniu list poparcia, co „wskazuje na lekceważenie przez niego licznych sygnałów jednoznacznie wskazujących, że uczestniczy w procedurze naruszającej Konstytucję i prawo europejskie, czego nie da się pogodzić z etosem sędziowskim".

Podobne argumenty MS przedstawiło w przypadku wszczęcia procedury odwołania Marcina Uliasza z funkcji prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. W tym przypadku również wskazano na powołania do pełnienia funkcji bez udziału samorządu sędziowskiego oraz podpisanie listy poparcia do tzw. nowej KRS sędziemu Jarosławowi Dudziczowi.



Ponadto jak wskazano, „sędzia Marcin Uliasz postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 9 lutego 2023 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie, co nastąpiło w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce, nie mówiąc już o uchwale połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.) wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej”.