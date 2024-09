Małgorzata Manowska pod lupą śledczych. Chodzi o Trybunał Stanu

Nowi sędziowie TS chcą ograniczyć szerokie kompetencje Przewodniczącego TS, zamierzają m.in wprowadzić do regulaminu zasady losowania składów orzekających i jawności posiedzeń pełnego składu TS. Gdyby doszło do uchylenia obowiązującego regulaminu, Małgorzata Manowska straciłaby wyłączne prawo do złożenia projektu nowego regulaminu.

Ale zmian w regulaminie może dokonać tylko pełny skład TS, którego prof. Manowska nie chce zwołać. Koło się zamyka.

- Nie może tak być, że w demokratycznym państwie decyduje jakieś widzimisię. Przychodzi mi tu na myśl słynna scena z kultowego filmu - "I co mi pan zrobi jak nie mam pańskiego płaszcza?". W taki sposób nie można funkcjonować i mam nadzieję, że prokuratura będzie tutaj konsekwentna – powiedział Interii Przemysław Rosati.