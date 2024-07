Sąd Najwyższy w osobie sędziego Oktawiana Nawrota, odrzucił w środę wniosek ministra sprawiedliwości o wyłączenie trzech nowych sędziów SN, powołanych na urząd po 2017 r., od rozpoznania sprawy zawisłej na skutek odwołania od decyzji ministra dotyczącej odmowy udzielenia płatnego urlopu dla podratowania zdrowia sędziemu jednego z sądów rejonowych.

Reklama

Czy minister sprawiedliwości jest uczestnikiem postępowania?

W uzasadnieniu orzeczenia SN wskazał, że ministrowi sprawiedliwości co do zasady nie przysługuje zdolność sądowa, gdyż nie posiada on osobowości prawnej. Prawo do udziału MS w postępowaniu sądowym musi zatem wynikać z konkretnego przepisu, a w prawie o ustroju sądów powszechnych, i w kodeksie postępowania cywilnego (k.p.c. ), brak regulacji przyznającej MS zdolność sądową.

Czytaj więcej Sądy i trybunały SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów Możliwe jest rozpoznawanie wniosku o wyłączenie sędziego wyznaczonego do orzekania w przedmiocie wniosku o wyłączenie innego sędziego.

Ponadto MS nie jest uczestnikiem postępowania, o ile bowiem sprawa z odwołania od decyzji ministra sprawiedliwości o odmowie udzielenia płatnego urlopu dla podratowania zdrowia ma charakter sprawy publicznej, to zgodnie z decyzją ustawodawcy, stosuje się do niej przepisy k.p.c. W przepisach tych brak jest zaś odpowiednika art. 25 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi statuującego zdolność sądową organu administracji publicznej.

Kiedy dopuszczalne wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy?

Co się tyczy meritum wniosku, to zgodnie z art. 49 par. 1 k.p.c. sąd wyłącza sędziego, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. We wniosku ministra nie wyjaśniono zaś, jaki związek mają sędziowie objęci wnioskiem o wyłączenie z tą sprawą. Jednocześnie SN przypomniał, że o możliwości wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy nie decyduje samo subiektywne przekonanie strony o braku bezstronności sędziego, ale wystąpienie w konkretnej sprawie okoliczności uzasadniających to odczucie. ?