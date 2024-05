Co uposażeniem sędziowskim Tomasza Szmydta? To spora kwota

W poniedziałek Tomasz Szmydt poinformował w białoruskiej telewizji, że wystąpił do władz Białorusi o azyl polityczny. Twierdził, iż jest to wyraz protestu wobec polskiej polityki prowadzonej w stosunku do Białorusi i Rosji. Zdaniem Szmydta, polscy politycy powinni "przywrócić dialog z prezydentem Łukaszenką i Rosją". Jednocześnie poinformował, że ambasada Białorusi przekaże polskim władzom informację o jego rezygnacji ze stanowiska sędziego WSA. Kamery pokazywały podpisany przez Szmydta dokument z takim oświadczeniem.

Reklama

Czytaj więcej Sądy i trybunały Czy wyroki sędziego Szmydta mogą być kwestionowane? Mówi prezes WSA w Warszawie NSA wszczął na mój wniosek postępowanie dyscyplinarne wobec Tomasza Szmydta. Jeszcze dziś spodziewamy się, że w WSA w Warszawie będą przeprowadzone czynności śledcze z udziałem agentów ABW – wyjaśnia sędzia NSA Wojciech Mazur, prezes WSA w Warszawie.

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny poinformował, że rzecznik dyscyplinarny NSA wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Szmydta i przedstawił mu zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Jednak ani WSA, ani NSA nie otrzymał dotychczas pisma o rezygnacji. Poinformowano też, że sędzia Szmydt od 22 kwietnia do 10 maja przebywa na urlopie wypoczynkowym.

Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał komunikat, w którym poinformował, że Prokuratura Krajowa zawiadomiła Prezesa WSA, iż z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w kierunku przestępstwa z art. 130 2 kodeksu karnego (przestępstwo szpiegostwa).