Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jeszcze gorzej w statystykach wypada skarbówka, której działalność jest najczęściej przedmiotem orzeczeń sądów administracyjnych. Na 14 216 załatwionych skarg w sprawach podatkowych WSA uwzględniły 4875 skarg, co stanowiło aż 34,29 proc. Dla porównania w 2022 r. do kosza trafiło niecałe 30 proc. rozstrzygnięć fiskusa, a w dwóch wcześniejszych okresach sprawozdawczych ten współczynnik utrzymywał się na poziomie ok. 25 proc. Ponadto WSA w 2023 r. uwzględniły aż 40 proc. skarg na bezczynność i przewlekłość.

Rośnie lawina skarg kasacyjnych

Rok 2023 r. znów był bardzo pracowity dla NSA, bo liczba skarg kasacyjnych w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 1666. W sumie do sądu kasacyjnego wpłynęły 19 492 skargi kasacyjne. Przy czym z poprzedniego okresu do rozpatrzenia zostało ich nadal prawie 38 tys. Wzrost zaskarżalności do ok 26 proc. i zaległości z lat poprzednich, zwłaszcza z pandemii powodują, że kolejka po sprawiedliwość w NSA z roku na rok się wydłuża.

Jak tłumaczył Prezes NSA Jacek Chlebny wzrost zaskarżalności to efekt wielu czynników. Jednym z nich może być przekonanie, że dopiero sąd drugiej instancji daje pełną gwarancję kontroli w sporze. Powodem masowego zaskarżania wyroków WSA do NSA może być też stosunkowo niskie wpisy od skargi kasacyjnej, które dodatkowo wynoszą połowę wpisu od skargi do WSA.

Prezes NSA Jacek Chlebny zauważył, że wpisy od skargi kasacyjnej nie były zmieniane od 20 lat. Skarżących czeka jednak zmiana. Z wystąpienia Prezesa Chlebnego wynika, że wystąpił w tej sprawie do Premiera i prace na zmianą przepisów wykonawczych już się toczą.

W trakcie zgromadzenia odbyła się również dyskusja nad kolejną reformą procedury sądowo-administracyjnej, która ma m.in. usprawnić orzekanie i skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy przez NSA.