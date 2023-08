Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS, prezentując te filmy i zdjęcia, mówiła, że to jedynie promil zdjęć i filmików (ogólnie dostępnych w internecie), które pokazują zachowania sędziów.

Większość z tych zachowań, w ocenie Rady, została oceniona jako przekroczenie możliwości udziału w debacie publicznej przez sędziów. Sędziowie – członkowie KRS – kwestionowali także czynny udział w stowarzyszeniach sędziowskich. Sędzia Rafał Puchalski wskazywał na sprzeczności wobec statutu SSP Iustitii z naszym porządkiem prawnym.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Michał Wawrykiewicz, adwokat, Inicjatywa Wolne Sądy

Zachowanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i podległej mu niekonstytucyjnej neo-KRS jest absolutnie skandaliczne w warunkach jakiegokolwiek demokratycznego państwa prawnego. Przecież on publicznie i otwarcie zadeklarował, że niektóre wyroki sądów mu się nie podobają i że tak dalej być nie może. Sądy mają w jego wyobrażeniu świata być na smyczy władzy politycznej. W żadnym razie nie mogą krzywdzić ludzi o poglądach obozu rządzącego ani uniewinniać przeciwników politycznych, działaczy społecznych spod innego sztandaru niż rząd itd. Ziobro to despota, który kompletnie nie rozumie, czym jest demokracja. A neo-KRS to grupa usłużnych lizusów władzy, która robi to, co władza jej każe.