Mężczyzna udawał manekin w witrynie sklepowej, by się najeść i ubrać w galerii handlowej w Warszawie

Jak w październiku opisywał sprawę oficer prasowy KRP Warszawa I podinsp. Robert Szumiata, tuż przed zamknięciem galerii handlowej 22-latek zamarł w bezruchu z torebką w ręku udając manekina na tle sklepowej witryny. Chciał w ten sposób uniknąć zdemaskowania go przez kamery monitoringu. Po zamknięciu centrum handlowego mężczyzna okradł tzw. wyspę z biżuterią. Innego dnia – również po zamknięciu galerii – najadł się zaś w jednym z barów, a potem wymienił swoje ubrania na nowe, wchodząc do sklepu pod stalową kurtyną. Gdy mężczyzna znowu zgłodniał, wrócił do baru na kolejny posiłek.

Mężczyzna był tymczasowo aresztowany, jednak po wyjściu na wolność kontynuował swoją działalność. Swoim zachowaniem 22-latek miał spowodować straty sięgające kilku tysięcy złotych.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała, że przeciwko mężczyźnie były skierowane cztery akty oskarżenia. Dwa dotyczyły przestępstw w Śródmieściu, zaś dwa – na Żoliborzu.