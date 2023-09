"Gdy PiS wygra wybory, to Holland mogłaby mieć zakaz mówienia o Ziobrze"

Na wniosek prawników autorki "Zielonej Granicy" warszawski sąd okręgowy zabronił we wtorek (26.09.2023 r.) ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze łączenia nazwiska Agnieszki Holland i jej twórczości ze zbrodniczymi reżimami autorytarnymi. Decyzja o udzielonym przez sąd zabezpieczeniu dotyczy wszystkich mediów społecznościowych Ziobry oraz jego publicznych wypowiedzi.

Kroki prawne przeciwko Ziobrze Agnieszka Holland zapowiedziała 7 września, gdy - jeszcze przed premierą jej filmu "Zielona Granica" - minister w reakcji na jej wywiad dla Onetu napisał na portalu X (d. Twitter): "W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland…".

Co zrobi PiS w wymiarze sprawiedliwości

W sierpniu, w trakcie wiecu w Sokołowie Podlaskim Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w razie wygranej, PiS dokończy dzieło odzyskania sądów. - Praworządność jest dzisiaj bardzo często deptana. Ale przez kogo? Przez sądy. Przez te sądy, które są tak bronione. To one sobie po prostu bardzo często kpią z oczywistych faktów. Kpią sobie właśnie z praworządności. My to zmienimy. Tym razem nic nas nie zatrzyma. Zmienimy to – mówił Jarosław Kaczyński.

W programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości rządząca obecnie partia zarzuca sądom, że „wciąż działają nieprawidłowo", a sędziowie „angażują się w spory polityczne, będąc rzecznikami zblatowanych z nimi polityków".