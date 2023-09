Radykalna reforma, która byłaby powrotem do opcji zero w SN, oznaczałaby odgrzanie ostrego konfliktu z Brukselą i kolejne sprawy przed TSUE

W Końskich Jarosław Kaczyński zapowiedział radykalne zmiany w Sądzie Najwyższym, który ma się stać „elitarnym sądem prawa”. Skupić się „na sprawach szczególnej wagi i skargach nadzwyczajnych, gdy dojdzie do rażąco niesprawiedliwych prawomocnych wyroków sądowych”. W ten sposób PiS najprawdopodobniej wraca do pomysłu, który ujawnił w październiku 2021 r. Tamtą propozycję określono mianem największej zmiany od 1989 r. SN miałby zostać okrojony do dwóch izb: Izby Prawa Publicznego i Izby Prawa Prywatnego. A obecni sędziowie z pięciu istniejących obecnie: Karnej, Cywilnej, Pracy, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej (dziś Odpowiedzialności Zawodowej) mieliby składać na biurko pierwszego prezesa SN oświadczenia, czy chcą nadal orzekać. Wiązałoby się to z ponowną weryfikacją przed nieakceptowaną Krajową Radą Sądownictwa.

Czy PiS zdecyduje się na tak radykalną reformę, która byłaby powrotem do opcji zero w SN, to sprawa otwarta – na pewno oznaczałoby to odgrzanie ostrego konfliktu z Brukselą i kolejne sprawy przed TSUE.

Trupy w szafie. Trybunał Konstytucyjny jest tykającą bombą

PiS będzie też musiał się liczyć z innymi problemami. Oprócz zapadających wyroków TSUE, które będą musiały być wykonane, tykającą bombą jest Trybunał Konstytucyjny. Trwająca od stycznia blokada orzecznicza, spowodowana buntem pięciu sędziów wobec prezesury Julii Przyłębskiej, nie będzie mogła trwać wiecznie. Jeżeli PiS do końca przyszłego roku nie rozwiąże problemu zablokowanej w TK nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, zmieniającej sądownictwo dyscyplinarne według zobowiązań zawartych w tzw. kamieniach milowych, środki z KPO w grudniu 2024 r. mogą bezpowrotnie przepaść.