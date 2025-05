Próbowali ominąć sankcje na Rosję i sprzedać udziały za 1 euro. Interweniował sąd

Dodaje przy tym, że spółka kontrolowana przez kierownictwo krakowskiej odnogi została później sądowo uznana za niespełniającą wymogów tzw. spółki pracowniczej, opisanej w ustawie sankcyjnej.

Profesor: Unia Europejska ostrzega przed wykupem menedżerskim i „spółkami przykrywkami”

Prof. SGH Marcin J. Menkes, związany z YS Advisors zauważa, że fakt, iż sprawa została rozstrzygnięta na mocy przepisów polskiej ustawy sankcyjnej, rodzi pytania o rolę prawa UE. – Z punktu widzenia materialnoprawnego, kluczowe znaczenie dla krakowskiego sądu miała kwestia sprawowania kontroli pośredniej przez podmiot objęty sankcjami nad innymi podmiotami ze względu na ryzyko obchodzenia sankcji – komentuje profesor.

I argumentuje, że możliwość zamrożenia aktywów przedsiębiorstwa kontrolowanego przez firmę z zamrożonymi już aktywami – po to właśnie, by uniknąć próby wywierania presji – potwierdził Sąd Unii Europejskiej (Prighozina przeciwko Radzie, sprawa T-212/22). Jednak sam fakt, że podmioty są ze sobą powiązane, do stosowania sankcji już nie wystarczy (Pumpyanskiy przeciwko Radzie, sprawa T-734/22). – To zaś wiąże się z dalszymi pytaniami dotyczącymi standardu dowodu spoczywającego na administracji – zauważa prawnik.

Profesor przypomina, że z próbą pomocy w interpretacji podobnych spraw pospieszyła Rada UE w opublikowanej liście praktyk, dotyczących skutecznego wdrażania środków ograniczających (mimo że dokument ten nie jest prawnie wiążący). – Rada wskazała w nim przykładowe sytuacje, w których domniemuje się, że objęty sankcjami podmiot sprawuje kontrolę nad podmiotem trzecim. Do takich przypadków zaliczono m.in. zarówno wykup menedżerski, kiedy prawo odkupu ma poprzedni właściciel, jaki i wykorzystywanie spółki przykrywki, której właściciel aktualny był pracownikiem podmiotu objętego sankcjami – tłumaczy.

Adwokat: przepisy są niedoskonałe, a ingerencja w chronione konstytucyjnie prawo własności – poważna

Prof. Menkes przewiduje, że być może Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie musiał wkrótce zmierzyć się z pytaniem prejudycjalnym, dotyczącym legalności autonomicznych reżimów sankcyjnych stosowanych przez niektóre państwa członkowskie. Z jednej strony – jak zauważa – mają one prawo do ochrony swojego bezpieczeństwa. Ale z drugiej – wątpliwości rodzą się tam, gdzie UE już wcześniej nałożyła sankcje. A tak stało się w przypadku gazowego giganta z krakowską odnogą, w zarządzie którego zasiadał ukarany już sankcjami rosyjski oligarcha. – To zaś rodzi pytanie o legalność takich „dodatkowych” sankcji – konkluduje prof. Menkes.