Sankcje: deklaracje nie wystarczą, UE musi działać skuteczniej

Czytaj więcej Gospodarka Szczegóły 16. pakietu sankcji. Ogromna liczba towarów na indeksie Szesnasty pakiet sankcji Unii wobec Rosji będzie obejmował ograniczenia dotyczące 50 grup towarów, osoby fizyczne i firmy. Bruksela chce też przekonać Kazachstan, by przestał umożliwiać omijanie restrykcji.

Jakie są ambicje polskiej prezydencji?

A ambicje polskiego rządu w tym zakresie są duże. Po Węgrzech, które podczas swojej prezydencji w Radzie UE doprowadziły do sankcyjnej stagnacji, Polska staje przed wielką szansą, ale i wyzwaniem. Bruksela oczekuje, że w czasie polskiej prezydencji przyjęty zostanie kolejny, ambitny pakiet sankcji. Donald Tusk będzie namawiał europejskich liderów do zaostrzenia sankcji w sektorze energetycznym, który nadal stanowi główne źródło dochodu Kremla finansujące agresję na naszego wschodniego sąsiada.

I słusznie, bo to absolutna konieczność – bez realnego osłabienia Rosji, zarówno militarnego, jak i gospodarczego, Europa pozostanie w nieustannym zagrożeniu. Sankcje od samego początku miały na celu ograniczenie zasobów finansowych Moskwy, które mogą być wykorzystywane na zbrojenie, oraz ograniczenie dostępu do nowoczesnych technologii wojskowych wykorzystywanych przez rosyjskie wojsko.

Wbrew temu, co głosi wielu komentatorów, zwłaszcza sceptyków sankcji, nigdy nie miały one na celu paraliżu całej rosyjskiej gospodarki. W zakresie realizacji wytyczonych celów są one skuteczne, czemu wyraz dają ukraińskie ekspertyzy dowodzące, że Rosjanie muszą korzystać z mniej nowoczesnych zamienników. Powoduje to, że np. rosyjskie drony są wolniejsze i łatwiej je zestrzelić.

Sankcje nałożone na Rosję są nadal omijane

Jednak wiele sprzętu wojskowego przechwyconego przez Ukraińców nadal zawiera komponenty wyprodukowane na terenie UE. I choć możemy dowodzić, że trafiają one do Rosji przez państwa takie jak Kazachstan czy Turcja, które do sankcji G7 nigdy nie przystąpiły, więc nie są zobowiązane ich przestrzegać, to podstawowe znaczenie ma fakt, że unijni eksporterzy albo celowo zmieniają importerów, albo nie dokładają należytej staranności, aby poznać klienta końcowego.

Podobnie jeśli chodzi o import, wiele towarów objętych sankcjami nadal trafia do UE. Na przykład Polska pozostaje nadal największym w Unii importerem drewna z Rosji, które jest objęte przecież sankcjami.