Dlatego, w ocenie dr Lasockiego, warto w pilotażu podwyższyć wysokość świadczenia do 100 proc. podstawy wymiaru.

– Wówczas przekonalibyśmy się, czy to rzeczywiście tylko kwestie finansowe są barierą nie do przejścia dla ojców, czy raczej to kwestia wzorców kulturowych, których zmiana musi potrwać – mówi.

Akcentuje to też Katarzyna Siemienkiewicz z Pracodawców RP.

– W naszym kraju cały czas przeważa model rodziny, w którym kobieta zajmuje się dzieckiem, a mężczyzna zarabia na dom. W takim układzie trudno wymagać, aby ojciec zaangażował się bardziej opiekę kosztem pracy – uważa ekspertka.

Jej zdaniem mężczyźni mogą też obawiać się o swoją pozycję zawodową gdyby zdecydowali się na taki ruch.

– Jako społeczeństwo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to ojciec bierze wolne na opiekę nad dzieckiem. Często wywołuje to niezrozumienie zarówno przełożonych, jak i współpracowników – podkreśla.