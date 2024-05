Nowy projekt rządu: polski pracownik bez pierwszeństwa przed cudzoziemcami

Rezygnację z tzw. testu rynku pracy zakłada projekt ustawy, który trafił właśnie do uzgodnień. Chodzi o regulacje, zgodnie z którymi polscy bezrobotni lub poszukujący pracy mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przed obcokrajowcami. W efekcie firmy, aby przyjąć do siebie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, muszą w pierwszej kolejności uzyskać potwierdzenie u starosty, że na lokalnym rynku nie ma zarejestrowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy, którzy mogliby ją podjąć.

Rząd chce uprościć system dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy

Rząd wycofuje się z tego rozwiązania, bo chce w ten sposób ograniczyć mnogość procedur, a tym samym uprościć system dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Jak wskazuje, procedura testu rynku przestała spełniać swoją rolę. Wynika to z utrzymującej się od 2015 r. roku niskiej stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce, co oznacza, że zmniejsza się liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy, którzy potencjalnie mogą zaspokoić potrzeby kadrowe pracodawców.

Rząd zabezpiecza się jednak na wypadek pogorszenia sytuacji. W jaki sposób? W takim przypadku właściwy starosta określi listę zawodów i rodzaj prac, w których nie będą wydawane zezwolenia na pracę cudzoziemcom zamierzającym podjąć zatrudnienie na terenie danego powiatu.

Projekt przewiduje, że sporządzenie takiej listy nastąpi na wniosek dyrektora powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady rynku pracy.

Propozycje zmian chwalą eksperci. Dr Maciej Chakowski z kancelarii C&C Chakowski & Ciszek przypomina, że wspomniany test był wprowadzany wiele lat temu, kiedy sytuacja na rynku pracy była zupełnie inna niż obecnie. – Wówczas bezrobocie było problemem. Zatem rząd podejmował wszelkie działania mające na celu przede wszystkim aktywizację obywateli. Dodatkowo w tamtym czasie cudzoziemcy, którzy przyjeżdżali do Polski, nie byli niskowykwalifikowanymi pracownikami, ale raczej osobami o wysokich kompetencjach mającymi pomóc we wdrażaniu różnych zaawansowanych rozwiązań korporacyjnych – mówi.