Czterodniowy tydzień pracy? To już jest możliwe

– Wymagałoby to w pierwszej kolejności zmiany art. 129 k.p., zgodnie z którym czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy – zauważa. Jednak za nowelizacją tego artykułu musiałyby pójść modyfikacje innych przepisów odnoszących się np. do kwestii odpoczynku itp. Sporo pracy miałyby też m.in. działy kadr, które musiałyby zaktualizować wszystkie dokumenty oparte o obecne regulacje.

– Technicznie jest to oczywiście do zrobienia. Pytanie jednak, czy jest taka konieczność. Zgodnie bowiem z zasadami tworzenia prawa wynikającymi z konstytucji i zasad techniki prawodawczej, jeżeli można osiągnąć jakiś efekt bez zmiany przepisów, to warto to zrobić. Co więcej, jeśli mamy wybór między wprowadzeniem jakiegoś obowiązku a „miękkimi” zachętami do określonego działania (np. ulg dla pracodawców dobrowolnie stosujących 4-dniowy tydzień pracy) przy podobnym efekcie, to powinnyśmy wybrać „łagodniejszą” ingerencję – mówi.

Czterodniowy tydzień pracy jako benefit pracowniczy

Gniewomir Wycichowski-Kuchta zaznacza, że w obecnym stanie prawnym można skrócić tydzień pracy jako benefit dla pracowników.

– Dopuszczalna jest np. redukcja liczby godzin, które pracownik jest obowiązany przepracować tygodniowo np. z 40 do 32, co pozwala zachować 8-godzinny dzień pracy. Skrócenie tygodnia pracy może też przyjąć formę jednego z „nietypowych” systemów czasu pracy, np. zadaniowego lub indywidualnego albo też bardziej popularnego, równoważnego. Wówczas w niektóre dni tygodnia jest on wyższy niż 8 godzin, co pozwala skrócić go w pozostałe dni – mówi mecenas Gniewomir Wycichowski-Kuchta.

Krótszy tydzień pracy z ta samą pensją

Kluczową kwestią będzie w takim przypadku poziom wynagrodzenia pracowników, by nie traktowano takiego działania jako redukcji etatu. Dlatego Gniewomir Wycichowski-Kuchta postuluje wypracowanie odpowiednich rozwiązań w ramach komisji kodyfikacyjnej prawa pracy.